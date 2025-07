Muore a soli sette mesi a Campi Bisenzio: si indaga sulle cause

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Tragedia a Campi Bisenzio, nella frazione di San Giusto, dove un neonato di sette mesi è morto dopo un improvviso malore. L’allarme è scattato poco dopo le 12,30, quando i genitori hanno trovato il piccolo in condizioni gravissime nella culla.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il bambino, in arresto cardiorespiratorio, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso poco dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, avvisati da conoscenti della famiglia. Sono stati avviati accertamenti per chiarire le cause della morte, che al momento restano da determinare. Non si esclude alcuna ipotesi: dagli inquirenti è stata disposta l’autopsia sul corpo del piccolo per stabilire eventuali patologie o altre cause che possano aver provocato il tragico malore.