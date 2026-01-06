Muore dopo il rogo dell’auto: dramma per un 31enne a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Una tragica esplosione ha squarciato il silenzio della serata di ieri sulle colline di Sesto Fiorentino, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Il dramma si è consumato intorno alle 22 in via della Topaia, un’area residenziale e panoramica solitamente molto tranquilla, ora finita al centro di un delicato fascicolo d’indagine.

A far scattare la macchina dei soccorsi sono stati i residenti della zona, allarmati da un boato improvviso seguito da un bagliore proveniente dalla strada. All’arrivo dei vigili del fuoco, della polizia e dei sanitari del 118, la scena era spaventosa: un’auto era completamente avvolta dalle fiamme e il giovane, di origini campane ma da tempo residente a Sesto e stimato dipendente comunale, giaceva sull’asfalto a poca distanza dalla vettura. Il 31enne era riuscito a uscire dall’abitacolo nonostante le ferite gravissime, ma le ustioni riportate su gran parte del corpo sono apparse sin da subito disperate. Trasportato d’urgenza al policlinico di Careggi in un estremo tentativo di salvarlo, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Sebbene la dinamica sia ancora al vaglio degli inquirenti, l‘ipotesi più accreditata sembra essere quella di un gesto volontario, anche se la procura di Firenze e la polizia non tralasciano alcuna pista. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane, verificando se all’interno dell’auto siano state rinvenute sostanze acceleranti o se il rogo possa essere scaturito da un anomalo guasto tecnico seguito dall’esplosione.

Il magistrato di turno ha già disposto un esame esterno sulla salma per escludere il coinvolgimento di terzi o eventuali segni di violenza precedenti all’incendio. La notizia della scomparsa del giovane dipendente ha colpito profondamente la comunità di Sesto Fiorentino e i colleghi del Comune, dove il 31enne era conosciuto e benvoluto.

Via della Topaia è rimasta chiusa per diverse ore per permettere ai rilievi della scientifica e dei vigili del fuoco di completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.