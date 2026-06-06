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Muore in moto contro un’auto in Mugello: soccorsi inutili per un 76enne

Il dramma si è consumato poco dopo le 10 in via Cornocchio, nel territorio comunale di Barberino: troppo gravi le ferite nell'impatto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

BARBERINO DEL MUGELLO – Un altro tragico incidente sulle strade della Toscana ha spezzato la vita di un anziano nella mattinata di oggi (6 giugno). Il drammatico scontro, che ha visto coinvolte un’autovettura e una motocicletta, si è consumato poco dopo le 10 in via Cornocchio, nel territorio comunale di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.

Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il centauro, un anziano di 76 anni, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali ed è deceduto sul colpo. Alla guida della vettura si trovava invece una donna di 56 anni. Quest’ultima, rimasta ferita ma fortunatamente in condizioni non gravi, è stata assistita dai sanitari del 118 e trasferita d’urgenza in codice giallo al vicino ospedale di Borgo San Lorenzo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti in tempi rapidissimi i mezzi di soccorso, i carabinieri e la polizia municipale. I militari e gli agenti hanno immediatamente isolato l’area del sinistro per consentire le operazioni di soccorso e hanno effettuato i rilievi stradali necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e ad accertare le responsabilità del caso.

© Riproduzione riservata

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