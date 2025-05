Muore in scooter contro un furgoncino all’incrocio killer

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un grave incidente stradale ha scosso Firenze nel primo pomeriggio di oggi (29 maggio).Intorno alle 14,30, all’incrocio tra viale Redi e via Doni, uno scooter guidato da un uomo di 61 anni si è scontrato violentemente con un camioncino edile.L’impatto è stato fatale: nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, l’uomo è deceduto sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in prossimità dell’incrocio regolato dal semaforo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti ma potrebbe essere stato provocato dal mancato rispetto della segnaletica.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti significativi per consentire i rilievi da parte della polizia municipale e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Questo tragico evento riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in viale Redi, già teatro in passato di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. I residenti e i comitati locali chiedono da tempo interventi per migliorare la sicurezza in questa arteria cittadina.