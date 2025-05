Muore schiacciato sotto il trattore in un campo a Montespertoli

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTESPERTOLI – Muore schiacciato sotto un trattore a Montespertoli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino sono intervenuti questa mattina (23 maggio) alle 11,35 sulla provinciale 125 in via di Lungagnana, per il soccorso ad una persona rimasta, per cause da accertare, sotto l’utensile agricolo collegato al trattore per la lavorazione della terra.

Sul posto è stata inviata la squadra di terra che ha raggiunto la zona insieme al personale sanitario. Purtroppo il medico ha constatato il decesso della persona rimasta schiacciata.

Nelle prime fasi alla ricezione della chiamata di soccorso effettuata dalla moglie, non avendo ben chiaro il luogo dell’intervento è stata inviata anche la squadra del distaccamento di Empoli nel comune di Lastra a Signa in via Maremmana in un altro appezzamento di terreno.