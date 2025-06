MusArt Festival 2025: musica, arte e natura alle porte di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

VAGLIA – Anche per l’estate 2025 torna il MusArt Festival, una delle rassegne musicali più suggestive del panorama italiano, capace di unire la grande musica con la bellezza della storia e della natura. Dal 9 al 24 luglio, il Parco Mediceo di Pratolino, a pochi chilometri da Firenze, farà da cornice a una serie di concerti imperdibili che vedranno protagonisti nomi di primo piano della scena italiana.

Il festival si aprirà il 17 luglio con Nino D’Angelo, che porterà in scena “I Miei Meravigliosi Anni ’80” e il giorno successivo, il 18 luglio, salirà sul palco Diodato, una delle voci più raffinate e intense del cantautorato contemporaneo. Il 19 luglio ci sarà l’atteso ritorno in scena di Giovanni Allevi, pianista e compositore amatissimo.

La vera icona rock italiana, Loredana Bertè, celebrerà i suoi “50 da ribelle” il 21 luglio e il 23 luglio tornerà invece Roberto Vecchioni, il “professore” della canzone d’autore. A chiudere il festival, il 24 luglio, saranno i Gatti Mézzi, duo toscano amatissimo per la sua capacità di fondere jazz, ironia e tradizione popolare con uno stile unico e coinvolgente.

Il MusArt Festival non è solo concerti: è un connubio tra arte, musica, esposizioni, visite guidate e paesaggi, il che rende questo festival un appuntamento speciale, capace di regalare emozioni in uno scenario mozzafiato; un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in una delle location più affascinanti della Toscana.

Info e biglietti sul sito ufficiale dell’evento.