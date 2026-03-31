Nasce Aura, nuovo evento dedicato al lusso a Firenze

FIRENZE – È stato presentato in Regione il nuovo appuntamento internazionale dedicato al turismo di alta gamma: Aura – The Luxury Travel Event si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 27 al 29 ottobre e si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento in Europa per il segmento luxury, ideato e organizzato da Italian Exhibition Group.

L’evento è promosso con il supporto della Regione Toscana, ed è frutto di un lavoro sinergico che ha visto Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, insieme agli organizzatori, impegnarsi in modo determinante per portare la manifestazione a Firenze e renderne possibile la realizzazione.

Aura rappresenta l’evoluzione del format Luxury Event by Ttg, che negli ultimi anni ha riunito operatori internazionali del turismo d’alta gamma e che oggi compie un salto di scala con una nuova piattaforma interamente dedicata al segmento luxury.

Tre giorni di incontri B2B, workshop, esperienze sul territorio e networking internazionale metteranno in relazione buyer selezionati provenienti dai principali mercati esteri con espositori provenienti da tutta Italia, rappresentativi dell’eccellenza dell’ospitalità nazionale. L’evento si configura così come una vetrina dell’hospitality italiana nel suo complesso, capace di valorizzare l’intero sistema turistico nazionale.

Il turismo di lusso rappresenta oggi uno dei segmenti più dinamici del mercato globale, con un valore che in Italia supera i 9 miliardi di euro di spesa diretta negli hotel a cinque stelle, pari a circa il 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale.

Le precedenti edizioni del Luxury Event by Ttg, da cui nasce Aura, hanno registrato risultati significativi, con oltre 1600 incontri business tra operatori internazionali, confermando la crescente domanda di esperienze turistiche di fascia alta e personalizzata.

La scelta di Firenze come sede della prima edizione rappresenta un riconoscimento del ruolo che la città e la Toscana ricoprono nel panorama internazionale del turismo di alta gamma. Ospitare per la prima volta in Italia un evento di questo livello contribuisce infatti a confermare Firenze come destinazione privilegiata per il segmento luxury e come punto di riferimento per l’ospitalità di eccellenza.

La presenza dell’evento in città rafforza inoltre le opportunità di sviluppo per il comparto turistico regionale e nazionale, favorendo nuove connessioni tra operatori internazionali e realtà italiane e contribuendo alla crescita di un settore sempre più strategico per l’economia del Paese.

“Con il lancio di Aura, la nuova fiera dedicata al turismo di lusso che andrà in scena alla Fortezza da Basso dal 27 al 29 ottobre 2026, Firenze Fiera conferma il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per eventi fieristici ad alto valore aggiunto, in grado di attrarre investimenti, competenze e flussi internazionali”, dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. “L’evento, al quale partecipano Toscana Promozione Turistica e Fondazione Destination Florence, è il risultato dell’accordo sinergico stretto fra la nostra società e Ieg, due realtà di primo piano nel panorama fieristico nazionale ed internazionale. Un accordo finalizzato a sviluppare negli anni un progetto congiunto altamente qualificato dove Firenze Fiera mette a disposizione il prestigio della location e la propria esperienza nell’organizzazione di eventi di qualità e Ieg concorre con il proprio know-how nei format B2B e nella gestione di eventi di grande respiro internazionale”.