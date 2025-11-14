Getting your Trinity Audio player ready...

MONTELUPO FIORENTINO – Nella sala scommesse c’è un minorenne: autorizzazione sospesa per cinque giorni.

I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino, hanno notificato al legale rappresentante il decreto di sospensione dell’autorizzazione, emesso dal questore di Firenze il 5 novembre.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della segnalazione effettuata dai militari, che lo scorso 30 settembre durante un controllo, avevano trovato un minore al quale non erano stati controllati i documenti, intento ad effettuare scommesse, mediante l’utilizzo di un totem Bet Smart.