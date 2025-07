Notte di fuoco a Firenze: in fiamme un’area con baracche, auto, camion e rifiuti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Firenze.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sede centrale di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa, con rinforzi dal comando di Prato, sono intervenuti nella serata in via San Piero a Quaracchi in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all’interno di una proprietà. L’incendio, ben visibile anche da lontano, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica ed altro materiale e rifiuti.

Sul posto sono state inviate tre squadre, con il supporto di tre autobotti, un carro aria e una chilolitrica con 25mila litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale.

Impegnativa l’opera dei vigili del fuoco in quanto l’incendio si è propagato su più fronti. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Presenti anche un’ambulanza a scopo preventivo e la polizia.

Durante l’intervento un mezzo chiamato a supporto è stato deviato su un altro incendio nel comune di Campi Bisenzio in via del Paradiso. Sul posto è stata inviata una squadra e un’autobotte per lo spegnimento di un camper e 8 autovetture parcheggiate sulla pubblica via senza persone coinvolte. Sul posto i carabinieri mentre i vigili del fuoco effettuavano la bonifica.