Nuove condanne per la morte di Astori: in tre responsabili della falsificazione di un certificato

FIRENZE – Certificato medico falsificato, altre condanne per la morte di Davide Astori morto il 4 marzo 2018.

Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi già condannato in via definitiva a un anno per omicidio colposo del calciatore; a otto mesi il professor Pietro Amedeo Modesti, accusato anche della distruzione dell’atto vero e la dottoressa Loria Toncelli.

Più dure le richieste del pm che aveva chiesto tre anni e mezzo per Galanti, un anno e quattro mesi per Modesti, suo successore e tre anni per Toncelli.

Respinte dal tribunale le richieste di risarcimento sollecitate dai familiari dell’ex calciatore, la compagna Francesca Fioretto, la figlia Vittoria, i genitori e il fratello.