Omicidio di un 17enne a Campi Bisenzio, indagato per omissione di soccorso l’autista del bus dove cercò rifugio

FIRENZE – Non ci sono soltanto i cinque giovani chiamati a rispondere di omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà con giudizio immediato, richiesto dal pm Antonio Natale per la morte di Maati Moubakir a Campi Bisenzio il 29 dicembre 2024.

Lo stesso pubblico ministero ha infatti chiesto un decreto penale di condanna per l’autista dell’autobus sul quale il 17enne inseguito e ucciso dal branco per un errore di persona nella notte del 29 dicembre.

Secondo la procura l’autista si sarebbe accorto della situazione di pericolo che correva il ragazzo, ma non avrebbe contattato le forze dell’ordine. L’evidenza sarebbe rappresentata da quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Notificato, intanto, il giudizio immediato per cinque giovani: Diego Voza, 18 anni, Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, Ismail Arouii, 20 anni e Francesco Pratesi, 18 anni.

Tutti sono sottoposta da gennaio scorso a una misura cautelare.