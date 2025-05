Panchina Fiorentina: dimissioni a sorpresa di Raffaele Palladino

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una notizia inaspettata scuote l’ambiente della Fiorentina: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il tecnico Raffaele Palladino avrebbe presentato le proprie dimissioni dal club viola. Una mossa a sorpresa che apre immediatamente uno scenario di incertezza e preoccupazione per i tifosi gigliati.

La dirigenza dell’ACF Fiorentina sarebbe già al lavoro, con grande impegno, per cercare di convincere Palladino a ritirare le sue dimissioni e a proseguire il progetto intrapreso. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, sta rapidamente facendo il giro degli ambienti calcistici e sui social media, generando un’ondata di commenti e interrogativi.

Raffaele Palladino, arrivato sulla panchina viola, ha finora guidato la squadra con risultati altalenanti. Nonostante questo, si era consolidato un rapporto di fiducia con parte della tifoseria. Apparentemente, anche con la società. Le ragioni dietro a questa clamorosa decisione non sono ancora state rese note, alimentando speculazioni e ipotesi.

Nelle prossime ore si attendono sviluppi e, forse, comunicazioni ufficiali da parte del club per chiarire la situazione e delineare il futuro della panchina viola. La Fiorentina, che dopo una lunga volata si è qualificata per la Conference League,è ora di fronte a una corsa contro il tempo per ricucire lo strappo. Deve assicurare la continuità tecnica in vista della prossima stagione.