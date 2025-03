Panathinaikos-Fiorentina, Palladino: “Ad Atene per una grandissima prestazione”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Panathinaikos-Fiorentina, Palladino: “Teniamo moltissimo alla Conference League”

Panathinaikos-Fiorentina all’Olympic Athletic Center di Atene giovedì 6 marzo alle ore 18.45

Partita di andata ottavi di finale di Uefa Conference League.

Dirige l’arbitro belga Erik Lambrechts. Assistenti i connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny, quarto ufficiale Wim Smet. Al Var Bram Van Driessche, con il supporto di Jan Boterberg.

Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Panathinaikos allenatore Rui Vitoria

Finalista nelle ultime due edizioni di Conference League, con Vincenzo Italiano in panchina, la Fiorentina affronta per la prima volta il Panathinaikos. Negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il Panathinaikos ha eliminato gli islandesi del Víkingur con un gol nei minuti finali.

Torna Kean. In porta c’è Terracciano.

Raffaele Palladino: “Teniamo moltissimo alla Conference League e faremo di tutto per provare a vincere. Non pensiamo alla trasferta di domenica a Napoli ma solo a questa gara che è importantissima per tutti noi. Affrontiamo una squadra piena di giocatori di valore ma noi siamo venuti per fare una grande prestazione, con personalità e coraggio”.

Su Terracciano: “Gioca Pietro perché è un grande uomo e un grande portiere. Questo è un periodo importante e non possiamo sbagliare approcci. Su Kean: ”Moise sta meglio, ha superato quanto accaduto a Verona, è a disposizione come lo è Gudmundsson”.

Rui Vitoria

: “La Fiorentina ha automatismi e movimenti chiari in campo con giocatori di qualità che da soli possono fare la differenza. Queste sono partite da giocare al 100% della concentrazione e anche sul piano tattico, ogni errore si può pagare caro anche se molto dipenderà dalla gara di ritorno. La Fiorentina è una squadra forte con buoni risultati mentre noi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma ripeto che in campo sarà un’altra storia”.

