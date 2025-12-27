Viola, l’incubo continua: Sorensen decide, Corvi mura tutto. Ennesimo ko per i gigliati

Getting your Trinity Audio player ready...

PARMA – L’anno solare si chiude con un boccone amaro per la Fiorentina. Al “Tardini” passa il Parma per 1-0. Decide una rete in avvio di ripresa di Sorensen, bravo a sfruttare un’occasione sporca in area. La squadra di Vanoli crea, spinge e ci prova fino all’ultimo secondo, ma sbatte contro i guantoni di Corvi e la propria imprecisione sotto porta.

L’avvio è vibrante, con ritmi subito alti. Il Parma sembra averne di più nei primi minuti. Ondrejka è una spina nel fianco: punta Dodo, calcia, ma non trova la porta. La risposta viola passa proprio dalla fascia destra. Dodo scodella cross a ripetizione per la testa di Kean. L’attaccante stacca due volte (26′ e 28′), ma la mira è alta. La chance più grande della frazione capita però sui piedi di Ondrejka al 32′. Su un pallone vagante in area, lo svedese grazia De Gea calciando fuori da pochi passi. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa più propositivi ma il risultato in equilibrio.

Rientrano le squadre e il match si spacca subito. Minuto 48: cross dalla destra, Pellegrino prova la conclusione al volo ma serve involontariamente un assist d’oro sul secondo palo. Lì sbuca Sorensen che non perdona. È 1-0 per il Parma. Vanoli corre ai ripari e la Fiorentina alza il baricentro, assediando l’area avversaria. Kean è sempre il più pericoloso di testa, ma la palla non entra.

La gara diventa un monologo viola intervallato da velenose ripartenze emiliane. Al 63′ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la storia del match. Sugli sviluppi di un corner, Comuzzo calcia a botta sicura. Il gol sembra fatto, ma il portiere Corvi compie un miracolo di puro riflesso salvando il risultato. Il Parma soffre ma resta vivo e potrebbe addirittura chiuderla in contropiede con Pellegrino, che però spreca tutto calciando a lato dopo una fuga solitaria (75′). Nel finale, l’assalto disperato produce un colpo di testa del neoentrato Piccoli fuori di un soffio e un tiro di Oristanio che sfiora il palo. Finisce così, tra il nervosismo e i cartellini. Il Parma respira e incassa tre punti pesanti; la Fiorentina saluta il 2025 con una sconfitta, l’ennesima, che brucia.

Il tabellino

PARMA (4-3-2-1)

: Corvi; Delprato, Britschgi, Valenti, Valeri; Bernabè (81′ Ordonez), Keita (94′ Cremaschi), Sorensen; Benedyczak (68′ Oristanio), Ondrejka (68′ Estevez); Pellegrino (94′ Djuric). All. Cuesta.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo (86′ Kouadio), Viti (46′ Fortini); Ndour (76′ Sohm), Mandragora, Fagioli; Parisi (76′ Gosens), Gudmundsson, Kean.All. Vanoli.

RETI: 48′ Sorensen (P).

NOTE: Ammoniti: Circati (P), Mandragora (F), Corvi (P), Pongracic (F).