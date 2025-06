Paura nell’attesa del concerto alle Cascine: crolla un ramo, ferita una ragazza

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura ieri pomeriggio alle Cascine, nella folla in attesa del concerto dei Guns ‘N Roses per il Firenze Rocks.

Intorno alle 14 un ramo secco si è staccato da un tiglio di circa 70 anni in viale della Tinaia nel Parco delle Cascine. Cadendo ha colpito una ragazza di 24 anni che stava passando nei paraggi. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale: sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, le squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile comunale già presente sul posto per la gestione del concerto in corso alla Visarno Arena.

Il viale della Tinaia è stato interdetto alla circolazione e al transito pedonale mentre i vigili del fuoco e la direzione ambiente hanno fatto un sopralluogo e visionato tutte le piante vicine per controllare la presenza di altri rami secchi.

Il ramo caduto si è staccato da una pianta del diametro di 94 centimetri, controllata l’ultima volta il 21 agosto del 2024, inserita nella classe C di rischio (moderato) senza prescrizione di potature da eseguire. Il prossimo controllo previsto dai professionisti agronomi incaricati era programmato per il 21 agosto 2025.

Sul posto si è recata anche la vicesindaca Paola Galgani che ha seguito tutte le operazioni. Sul posto anche l’assessora alla protezione civile Laura Sparavigna mentre l’assessore al welfare Nicola Paulesu si è recato all’ospedale di Careggi per accertarsi della condizione della ferita.

Visto l’accaduto, la Direzione ambiente ha chiesto agli agronomi professionisti incaricati di fare le verifiche sulle piante e di effettuare un sopralluogo urgente di approfondimento straordinario già a partire dalla giornata di oggi in tutta la zona di via della Tinaia.