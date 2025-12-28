Paura per il cedimento di intonaco da una pensilina della stazione di Santa Maria Novella

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE — Poteva trasformarsi in qualcosa di molto più grave il cedimento strutturale verificatosi intorno alle 12,30 di oggi (28 dicembre) all’interno della stazione di Santa Maria Novella, uno degli snodi ferroviari più trafficati d’Italia, particolarmente affollato in questi giorni di festività. Un grosso pezzo di intonaco e diversi calcinacci si sono staccati improvvisamente dal soffitto, schiantandosi sul marciapiede sottostante.

Il crollo è avvenuto nei pressi di un ingresso secondario, situato sul lato della stazione che si affaccia sul terminal dei taxi, proprio a ridosso di una nota pizzeria. Si tratta di un’area di forte passaggio, solitamente utilizzata dai viaggiatori per raggiungere rapidamente il piazzale esterno o per una sosta veloce prima di imbarcarsi sui treni. Solo la casualità ha evitato il peggio: nel momento esatto del distacco, fortunatamente, nessuno si trovava sulla traiettoria dei detriti.

L’allarme è scattato immediatamente, richiamando l’attenzione dei presenti e del personale di servizio. Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare e interdire l’intera zona per garantire l’incolumità dei passeggeri. Poco dopo, i tecnici di Grandi Stazioni hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e una prima ispezione del soffitto per individuare eventuali ulteriori porzioni di intonaco ammalorate o a rischio caduta.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla manutenzione degli edifici storici e delle grandi infrastrutture cittadine, specialmente in un complesso monumentale come quello di Santa Maria Novella, sottoposto a costanti sollecitazioni e vibrazioni. Gli esperti sono ora al lavoro per stabilire le cause del cedimento, che potrebbe essere stato favorito da infiltrazioni d’acqua o da un naturale ammaloramento dei materiali.

Nonostante l’area interessata sia stata circoscritta, il resto della stazione ha continuato a funzionare regolarmente, pur con qualche inevitabile rallentamento nel deflusso dei pedoni verso l’uscita laterale.