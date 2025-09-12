Paura per l’incendio a Firenze di una officina meccanica

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Danni da fumo e agli impianti elettrici. Questo l’esito di un incendio di una officina meccanica che si è sviluppato ieri sera (11 settembre) poco prima delle 23 in via San Zanobi.

È stata inviata una squadra che, giunta sul posto, ha iniziato le operazioni di spegnimento del locale situato al piano terreno. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare le persone dagli appartamenti situati dal primo al terzo piano per la presenza dei fumi della combustione.

I vigili del fuoco sono entrati all’interno del locale ed hanno effettuato il raffreddamento dei locali e la bonifica. Sul posto inviata in supporto un’autobotte, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Bonificati dai fumi gli appartamenti sovrastanti per consentire il rientro delle persone precedentemente allontanate. Nessuno è rimasto intossicato dall’episodio.