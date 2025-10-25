14.9 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Paura per l’incendio di una lavanderia al centro commerciale di Calenzano

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autobotti e un carro aria per lo spegnimento e lo smassamento e la bonifica del materiale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
Paura per l'incendio di una lavanderia al centro commerciale Il Parco
Paura per l'incendio di una lavanderia al centro commerciale Il Parco (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
CALENZANO – Paura a Calenzano per l’incendio alla lavanderia del centro commerciale. 

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 2,30 in via di Prato a al centro commerciale Il Parco per l’episodio.

A seguito dell’incendio è entrato in funzione l’impianto antincendio. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti e un carro aria, hanno fatto accesso alla lavanderia effettuando lo spegnimento dell’incendio e lo smassamento e la bonifica del materiale presente.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’edificio è rimasto provvisoriamente non fruibile per i danni generati dai fumi della combustione che hanno invaso tutti i locali. Sul posto anche il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Questa mattina il centro commerciale è stato regolarmente aperto ad eccezione della lavanderia.

