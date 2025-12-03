Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore a 48 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIGLINE VALDARNO – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi (3 dicembre) in via Diga a Figline Valdarno.

Il conducente dell’auto, un 48enne, ha perso il controllo del mezzo, per motivi che sono al vaglio della polizia locale, è uscito di strada e ha finito la sua corsa contro una pianta ad alto fusto.

Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il medico a bordo dell’ambulanza ha purtroppo constatato il decesso del conducente ed è toccato ai vigili del fuoco, alla fine dei rilievi, estrarre il corpo dell’uomo che era alla guida.