Perde il controllo dell’auto e finisce sulla rotatoria: in ospedale

FIRENZE – Perde il controllo dell’auto e finisce vicino alla statua di Jean Michel Folon in lungarno Aldo Moro a Firenze.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 sulla rotatoria L’Uomo della Pioggia Jean-Michel Folon, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura, che ha terminato la marcia in prossimità della statua ribaltandosi su un fianco.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra e un polisoccorso, hanno operato per estrarre due persone dall’abitacolo rimaste bloccate. Il primo uomo è stato estratto ma non ha avuto necessità di cure mentre per l’uomo alla guida è stato necessario il taglio di alcune parti dell’autovettura per consentire di inserire i presidi di immobilizzazione sanitari sulla persona e affidato al personale medico.

Al termine delle operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura e riportata nel suo assetto.

L’uomo alla guida è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi.