Fiorentina, mister Pioli alla vigilia di Conference: “Qualche cambio, ma stesso atteggiamento”

FIRENZE – La Fiorentina si prepara al ritorno contro il Polissya, in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia per i lavori in corso al Franchi. Dopo il 3-0 dell’andata, l’obiettivo è chiudere il discorso qualificazione. In conferenza stampa, l’allenatore viola Stefano Pioli e Jacopo Fazzini hanno toccato i temi più caldi della vigilia.

Su Edin Dzeko: “Sta bene ed è pronto per giocare. È un attaccante intelligente, capace di muoversi sia in manovra che in profondità. Ogni squadra ha bisogno di caratteristiche diverse, e lui le offre”.

Qualche cambio è previsto: “Siamo alla terza trasferta in una settimana. Qualcosa ruoterò, ma l’atteggiamento non cambia: saremo equilibrati e pronti”.

Parole importanti anche per il nuovo arrivato Piccoli: “È un acquisto di peso. Porta profondità, tecnica e fisicità. È arrivato con convinzione e questo conta tanto. La società ha fatto un investimento significativo”.

Sui portieri, De Gea e Martinelli, Pioli ha rimandato la scelta a domani. Sul mercato: “Mancano pochi giorni, vedremo. Se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa bene, altrimenti resteremo così”.

Spazio anche a Fagioli, considerato “un costruttore di gioco dinamico, ideale per verticalizzare”. Su Pongracic: “Ha grande potenziale, ora serve continuità”. Fiducia piena in Mandragora, rientrato dopo un problema al ginocchio: “È dentro al progetto al 100%”.

Pioli ha poi toccato i temi più generali. Sul calendario fitto: “Allenarsi è utile, ma sono le partite a dire dove siamo”. Sul mercato aperto a stagione iniziata: “È sbagliato, crea confusione. Condivido le parole di Italiano”.

Non sono mancati i giudizi sul VAR: “Bene spiegare le decisioni, ma deve intervenire solo sugli errori evidenti. Il tempo effettivo? Sì, ma senza chiamate a rischio rallentamento”.

Infine un avvertimento sul Polissya: “All’andata li abbiamo sorpresi, ma domani cambieranno qualcosa. Serve massima attenzione, soprattutto nei primi minuti”.

Le parole di Fazzini

Sul suo esordio a Cagliari: “Il mister mi chiede disponibilità e io cerco sempre di adattarmi. In Sardegna serviva equilibrio e lavoro difensivo. So che qui c’è concorrenza, ma mi stimola: ogni giorno devo dimostrare di valere la maglia”.

Sull’obiettivo europeo è chiaro: “La Conference è un traguardo che vogliamo raggiungere. Saranno tante partite dure, ma daremo tutto per arrivare in fondo. Non ci interessa se siamo considerati favoriti”.

Possibile titolarità domani? “Spero di esserci, ma accetto ogni scelta. Il ruolo? Mi adatto, l’importante è dare il massimo. Noi vogliamo imporre il gioco, muoverci bene e leggere gli spazi liberi”.

Il rapporto con Gudmundsson: “Abbiamo caratteristiche diverse, ma da lui sto imparando molto. Osservo i movimenti, cerco di rubare dettagli che possono aiutarmi a crescere. La concorrenza serve a tutti”.

Sulla gestione del vantaggio dell’andata: “Per noi la partita inizia sullo 0-0. Dobbiamo giocare per vincere e non accontentarci. Solo così possiamo crescere”.

Infine, sul suo ambientamento: “Sono arrivato da due mesi e mi sento a casa. L’accoglienza è stata splendida. Ora voglio solo giocare, mettermi in mostra e aiutare la squadra a centrare gli obiettivi”.

I convocati

Questi, in ordine alfabetico, i convocati: Braschi, Comuzzo, Cordeiro Dos Santos, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmunsson, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.