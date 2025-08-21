Pioli carica la Fiorentina verso la Conference: “Siamo pronti per la sfida europea”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – lla vigilia dell’andata dei playoff di Conference League, Stefano Pioli e Luca Ranieri hanno parlato in conferenza stampa dalla sala stampa della Tatran Arena di Presov, dove domani la Fiorentina affronterà il Polissya. Il tecnico viola ha presentato una sfida che segna l’inizio del cammino europeo della squadra, sottolineando l’importanza di partire con il piede giusto contro una formazione ucraina determinata e in crescita.

Le parole di Pioli

”Abbiamo lavorato duramente sulle motivazioni fin dall’inizio di luglio. Ora siamo pronti per domani. Abbiamo le idee chiare sul gioco e comprendiamo l’importanza del preliminare: vogliamo andare avanti in Europa”.

Sulla Conference League, il tecnico ha spiegato: “È un’occasione per dimostrare il nostro lavoro e confrontarci con le grandi squadre europee. Dobbiamo provarci fino in fondo, ma sappiamo che domani sarà una partita complicata. Loro hanno un tecnico preparato e avversari talentuosi: servirà una prestazione di livello. Il nostro obiettivo è giocare più partite possibile”.

Sull’assetto offensivo: “Ho iniziato a conoscere la squadra e stiamo cambiando stile di gioco. I test ci hanno dato spunti interessanti. Le scelte per domani le vedremo in campo”.

Sugli avversari: “Le difficoltà verranno da loro. Stanno molto bene fisicamente e hanno vinto le partite che dovevano vincere. Dovremo essere seri e rispettosi, senza sottovalutarli.”

Perché Beltran è rimasto a casa? “È legato a movimenti di mercato”.

Sul tridente: “Devono ancora migliorare. Hanno giocato insieme solo tre partite. Ma sono giocatori intelligenti e sono certo che si creerà una bella alchimia”.

Sulla cornice dello stadio: “Anche se piccolo, è molto bello. Spero che il campo sia sistemato e che ci sia una bella atmosfera”.

Infine, su De Gea e Dzeko: “Sono due campioni. Stanno bene e sono molto motivati. Ci danno energia positiva e il loro contributo sarà fondamentale”.

Le parole di Ranieri

“Il nostro storico mostra che il preliminare non è mai stato facile. Quest’anno, però, siamo carichi e consapevoli dell’importanza di questa competizione. Ci siamo allenati intensamente e ora non vediamo l’ora di scendere in campo.”

Sul reparto difensivo della Fiorentina: “Chi gioca lì è sicuramente un grandissimo giocatore. Non è semplice calcare i campi di una piazza così importante. Non saprei fare una classifica, ma noi possiamo contare su un reparto solido, con giocatori di grande qualità. Anche Kospo, seppur giovane, ha impressionato durante il ritiro.”

Sulla possibilità di candidarsi alla vittoria: “La stagione deve ancora partire. Ci sono altre squadre forti, ma sono certo che domani daremo il massimo. Abbiamo voglia di vincere e di costruire una stagione importante, ma per capire fin dove possiamo arrivare servirà tempo.”

Da capitano, sul nuovo corso della Fiorentina: “Indossare la fascia è un orgoglio enorme. Farlo sotto la guida del mister lo rende ancora più speciale. Ho grandi responsabilità e voglio onorare questa carica. Come squadra siamo forti, i nuovi arrivati si sono inseriti bene, e ora dobbiamo far parlare il campo”.

Sul gruppo di quest’anno: “Non posso promettere risultati, ma posso dire che sono tutti super professionisti. I 40 giorni di preparazione sono stati intensi e positivi. Parole a parte, sarà il campo a confermare la nostra forza”.