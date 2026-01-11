9.1 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
Più di 24 ore per mettere in sicurezza un camion cisterna carico di Gpl finito fuori strada

Le operazioni svolte dal personale del nucleo Nbcr dell’Aquila e di Roma sono iniziate ieri notte (10 gennaio) dopo l'incidente delle 11 di mattina

REDAZIONE
REDAZIONE
Più di 24 ore per mettere in sicurezza un camion cisterna carico di Gpl finito fuori strada (foto vigili del fuoco)
FUCECCHIO – Sono terminate oggi (11 gennaio) le operazioni di messa in sicurezza della cisterna contenente gas Gpl che è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi ieri mattina poco dopo le 11 nel comune di Fucecchio sulla provinciale 111.

Le operazioni svolte dal personale del nucleo Nbcr travasi de l’Aquila e di Roma, sono andate avanti tutta la notte con la preparazione del sito e l’allestimento della manovra, per consentire di travasare 2900 litri di gas presente nella cisterna incidentata ad una seconda cisterna.

Sul posto ha garantito la sicurezza la presenza della squadra e di un’autobotte del distaccamento di Empoli e del nucleo Nbcr inviato dalla sede centrale.

La viabilità è rimasta interdetta alla circolazione.

