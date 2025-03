Poca sicurezza e lavoratori irregolari nei cantieri: sospese tre attività

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Cantieri sotto la lente del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro: riscontrate diverse irregolarità. Persino un’azienda che non possedeva la patente a crediti.

Nell’ambito di programmati servizi di controllo nel settore edile, mirati a prevenire violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di irregolare occupazione dei lavoratori, sono finiti, sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Firenze, tre cantieri rispettivamente situati a Sesto Fiorentino, Montelupo Fiorentino e Barberino del Mugello, risultati essere irregolari.

Infatti sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza, tali da far adottare, a carico delle ditte edili, operanti all’interno dei cantieri, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (Pps), nonché in un caso, anche per l’occupazione di lavoratori al nero e senza permesso di soggiorno. Per l’occupazione di questi ultimi il datore di lavoro, di origine indiana, è stato anche denunciato.

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, oltre a contestare la mancata viabilità in cantiere, la mancata formazione dei lavoratori impiegati e la loro mancata sottoposizione a visita medica d’idoneità al lavoro, hanno proceduto, in linea con le attuali indicazioni ministeriali, anche a verificare il possesso della patente a crediti da parte delle ditte operanti in cantiere, scoprendo, in un caso, che una ditta era sprovvista in quanto mai richiesta. A questo punto sono scattate le previste sanzioni sia per il datore di lavoro e sia per il committente, il quale, nella fase di affidamento lavori, non ha verificato che la ditta affidataria fosse sprovvista di patente a crediti.

Nell’ambito del controllo i carabinieri del Nil hanno informato gli enti competenti (Ministero infrastrutture ed autorità di vigilanza sui contratti pubblici), per l’emissione del provvedimento interdittivo, per almeno sei mesi, di esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

Gli accertamenti condotti dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Firenze hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 15mila euro.

L’attività ispettiva rientra nel costante impegno del Nucleo Carabinieri del Lavoro nel contrasto al lavoro irregolare e nella tutela dei diritti dei lavoratori, garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro sul territorio della provincia di Firenze, la quale è stata ulteriormente intensificata a seguito dell’entrata in vigore della patente a crediti, che è un sistema di qualificazione delle imprese edili.