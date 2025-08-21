21.6 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, esordio perfetto: 3-0 al Polissya e qualificazione a un passo

Kean protagonista tra gol e cartellino rosso, Gosens e Gudmundsson completano il successo con gli ucraini nel campo neutro in Slovacchia

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Kean
Foto di: IG / ACF Fiorentina
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina di Stefano Pioli comincia con il piede giusto la sua avventura in Conference League. A Presov, in Slovacchia, i viola piegano il Polissya con un netto 3-0 che lascia poco spazio ai dubbi.

Dopo appena otto minuti, un destro violento di Kean – deviato in modo goffo dal portiere Kudryk – porta avanti i gigliati. La Uefa lo attribuisce come autogol del portiere, ma resta l’impressione della forza dell’attaccante viola.

Alla mezz’ora arriva il raddoppio: Kean sfonda sulla destra, Gudmundsson sfiora e Gosens raccoglie dall’altra parte, calciando sotto la traversa per il 2-0.

Pochi istanti prima dell’intervallo, l’episodio che complica la serata: Kean reagisce a una provocazione di Sarapii che gli tira i capelli. L’arbitro punisce solo l’italiano con un rosso diretto, decisione che fa infuriare la panchina viola.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina resta ordinata. Al 69’ Gudmundsson, lanciato da Ndour, vola in contropiede e chiude i conti con il 3-0.

Da segnalare anche le parate decisive di De Gea, che tiene inviolata la porta con due interventi da campione.

La squadra di Pioli porta così a casa un successo solido, con la qualificazione già ipotecata. Resta però l’incognita squalifica per Kean, che salterà almeno il ritorno.

Il tabellino

Polissya – Fiorentina 0-3
POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko (38′st Vialle), Sarapii (38’st Beskorovainyi), Korniichuk (15′st Goncalves); Lednev, Babenko, Adriyevskiy (31′st Costa); Hutsuliak, Filippov (15′st Haiduchyk), Nazarenko. A disp.: Volynets, Ulihanets, Karaman, Mykytiuk. All.: Rotan.
FIORENTINA: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri (41′ st Viti); Dodo, Ndour (41′ st Fazzini), Sohm (31′ st Sabiri), Fagioli, Gosens 7 (31′st Parisi); Kean, Gudmundsson (25′st Dzeko). A disp.: Lezzerini, Martinelli, Marì, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi. All.: Pioli.
ARBITRO: Aghayev (Azerbaijan)
RETI: 8′pt aut.Kudryk, 32′pt Gosens, 24′st Gudmundsson.
NOTE: Espulso Kean al 44′pt. Ammoniti Gosens, Korniichuk. Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt; 3′ st.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.6 ° C
22.3 °
19.3 °
71 %
1kmh
20 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (17)incendio (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati