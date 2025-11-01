20.1 C
Fiorentina, addio a Pradè: separazione consensuale con il direttore sportivo

La società viola annuncia la fine del rapporto con il dirigente dopo anni di collaborazione, stima e riconoscimento per il lavoro svolto

DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Pradè
Foto di: FB / ACF Fiorentina
FIRENZE – Fiorentina e Daniele Pradè si separano. La società viola ha annunciato oggi la cessazione consensuale del rapporto professionale con il proprio direttore sportivo. Una decisione condivisa, arrivata dopo anni di collaborazione caratterizzati da passione, impegno e professionalità.

Nel comunicato ufficiale, la Fiorentina ha espresso gratitudine e riconoscenza a Pradè per il lavoro svolto. Il messaggio porta la firma del presidente Rocco Commisso, di sua moglie Catherine e del direttore generale Alessandro Ferrari, che hanno voluto sottolineare la qualità umana e sportiva del dirigente.

“A Daniele – hanno dichiarato Rocco e Catherine Commisso – auguriamo con grande stima e affetto tutto il meglio per il futuro”.

Con la fine di questa esperienza, si chiude un capitolo importante nella gestione sportiva viola, mentre il club guarda avanti verso una nuova fase di costruzione e rinnovamento.

