Rugani si presenta: “Scelta d’istinto, porto esperienza e mentalità”

L'ex bianconero spiega il trasferimento in Toscana. Vuole esserci contro i nerazzurri lunedì. Parole di stima per l'attaccante Kean e il mediano Fagioli

Rugani
Foto di: IG / Acf Fiorentina
1 ' di lettura

FIRENZE – Presso il Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si è tenuta la presentazione ufficiale di Daniele Rugani, nuovo tesserato di ACF Fiorentina. Il difensore ha illustrato le motivazioni del suo trasferimento e gli obiettivi a breve termine, ponendo l’accento sul contributo di esperienza che intende apportare alla retroguardia gigliata. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ringrazio sentitamente la famiglia Commisso e la dirigenza per avermi voluto qui. Arrivo in una città splendida con grande entusiasmo e con un bagaglio d’esperienza che metterò immediatamente a disposizione del gruppo: non vedo l’ora di iniziare.

Vengo da due infortuni fastidiosi, ma da quando sono arrivato, dieci giorni fa, sto lavorando intensamente per essere presto a disposizione del mister. L’obiettivo è rientrare già lunedì per la sfida contro il Pisa. Non mi aspettavo di lasciare la Juventus, ma questo è il calcio: si è presentata l’opportunità viola, ho seguito l’istinto e ho scelto la Fiorentina. Sono molto carico.

La continuità è una parola chiave che dobbiamo perseguire quotidianamente. Siamo consapevoli della nostra situazione e dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse una finale. In questo scorcio di stagione servirà costanza nelle prestazioni per ottenere i risultati necessari. Il mio contributo? Difendere è qualcosa che sento dentro e cercherò di trasmettere questa mentalità ai compagni: una fase difensiva solida fa la differenza.

Ho trovato un Kean molto maturato: è un calciatore fondamentale, quando gira lui gira tutta la squadra. Anche Nicolò Fagioli è cresciuto sotto ogni punto di vista, anche come uomo; in campo sta facendo ottime cose, compresa la fase di non possesso, e gli auguro di continuare così. Chiudo sul Viola Park: è un centro sportivo che fa invidia a tutta Europa”.

© Riproduzione riservata

