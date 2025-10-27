16.2 C
Serie A, turno infrasettimanale: Fiorentina a San Siro, il Pisa ospiterà la Lazio

Partite delicate per le toscane: la viola sarà impegnata contro l'Inter in cerca continuità, i nerazzurri sono alla ricerca della prima gioia casalinga

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Fiorentina Bologna
Foto di: FB /ACF Fiorentina
1 ' di lettura
FIRENZE – Nona giornata di Serie A alle porte e la Fiorentina, mercoledì sera, arriverà a San Siro con il morale rinvigorito dal pareggio all’ultimo minuto contro il Bologna (2-2). Il rigore di Kean nei minuti di recupero ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesante per la classifica. Nonostante la prova di carattere, la squadra mostra ancora fragilità nei momenti chiave. Con 4 punti in 8 giornate, i viola occupano la terzultima posizione e affrontano una trasferta difficile contro l’Inter come una vera prova di orgoglio.

Stefano Pioli dovrà puntare sull’esperienza dei senatori e sulla dinamicità dei giovani per contenere l’attacco nerazzurro. L’Inter di Cristian Chivu, terza con 15 punti, arriva da una sconfitta al Maradona contro il Napoli e cerca subito il riscatto. In casa, i nerazzurri hanno vinto 3 delle 4 gare giocate. Lautaro e uno tra Bonny e Pio Esposito guideranno l’attacco, mentre Barella e Calhanoglu detteranno i tempi a centrocampo.

La Fiorentina dovrà difendere con ordine e sfruttare le ripartenze rapide, puntando sulle corsie laterali e le palle inattive. L’Inter proverà a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti con pressing alto e manovra avvolgente.

Giovedì sera, dopo il sorprendente 2-2 a San Siro contro il Milan, il Pisa torna davanti al proprio pubblico con fiducia e determinazione. La squadra ha dimostrato compattezza e capacità di soffrire nei momenti chiave. Ancora a secco di vittorie, i nerazzurri hanno raccolto 4 pareggi in 8 giornate e occupano la 19ª posizione. La sfida contro la Lazio rappresenta un test cruciale per le ambizioni e la tenuta mentale della squadra.

La Lazio di Maurizio Sarri, galvanizzata dal successo sulla Juventus, dovrà fare i conti con assenze importanti: Tavares, Castellanos e Rovella non saranno disponibili. Albiol, infortunato, probabilmente non sarà della partita.

© Riproduzione riservata

