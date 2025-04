Primo Maggio, in Salone dei Cinquecento la consegna delle Stelle al Merito per il Lavoro

FIRENZE – Sono 75 i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la Stella al Merito del Lavoro.

Alla cerimonia, che si terrà al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, interverranno la sindaca della Città Metropolitana, Sara Funaro, il console regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Massimo Tucci, il presidente regionale dell’Associazione nazionale lavoratori anziani, Fiorenza Ciullini, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Cesare Puccioni, il direttore dell’ispettorato d’area metropolitana del lavoro di Firenze, Francesco Gattola ed il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.