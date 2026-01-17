13.5 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Professionisti aggrediti alle Cascine: due in manette

Vittime in piazzale Jefferson un 58enne di Prato e un 42enne genovese residente a Firenze: l'intervento della polizia ha individuato i responsabili

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia in azione (foto Adn Kronos)
1 ' di lettura

FIRENZE – Pomeriggio di violenza e criminalità giovedì scorso al parco delle Cascine, dove la polizia ha arrestato due uomini per una rapina degenerata in estorsione e aggressione. I fatti si sono consumati in piazzale Jefferson: nel mirino dei malviventi sono finiti due professionisti — un 58enne di Prato e un 42enne genovese residente a Firenze — che stavano andando al lavoro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due aggressori, supportati da un terzo complice attualmente ricercato, hanno accerchiato una delle vittime strappandogli borsa e cellulare. Subito dopo è scattato il tentativo di estorsione: i rapinatori hanno preteso una somma di denaro in cambio della restituzione degli oggetti. La situazione è precipitata quando un passante, nel tentativo di soccorrere il professionista offrendogli riparo nella propria auto, è stato brutalmente aggredito. Gli assalitori hanno poi frugato nell’abitacolo del soccorritore, portando via uno zaino e altri effetti personali prima di fuggire.

L’allarme al 112 ha fatto scattare immediatamente le ricerche. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e all’analisi tempestiva delle telecamere cittadine, la questura ha individuato i sospettati in via Fratelli Rosselli. Alla vista delle divise, i due hanno tentato la fuga e, una volta bloccati, si sono scagliati contro gli agenti con insulti e spintoni, continuando la resistenza anche negli uffici di polizia.

Gli arrestati sono un tunisino di 27 anni e un cittadino della Guinea di 28, entrambi già noti per precedenti furti. Per loro si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano con le accuse di rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.5 ° C
15.1 °
12.7 °
54 %
0.9kmh
31 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1165)ultimora (1046)Eurofocus (50)demografica (36)sport (33)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati