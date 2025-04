Prosegue il sogno europeo della Fiorentina: battuto il Celje nell’andata dei quarti di finale

Celje – Fiorentina 1-2CELJE (4-2-3-1)

: Ricardo Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic (83′ Iosifov), Zabukovnic; Delaurier-Chaubet (89′ Edmilson), Seslar, Svetlin; Matko. A disposizione: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Zuzek, Bejger. Allenatore: Riera.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno (46′ Parisi), Mandragora, Cataldi (63′ Fagioli), Adli (63′ Richardson), Folorunsho (75′ Dodo); Zaniolo (89′ Kean), Beltran. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Baroncelli, Caprini. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Zwayer

RETI: 27′ Ranieri, 61′ rig. Mandragora, 68′ rig. Delaurier-Chaubet

NOTE: Ammoniti Moreno, Ranieri, Zaniolo, Vuklisevic, Dodo, Parisi

Partono bene gli sloveni che hanno due occasioni per passare, ma è un errore di Ricardo Silva a portare in vantaggio i viola. Il portiere si fa trovare impreparato sul diagonale di Ranieri, favorito da un rimpallo e liberatosi in area.

Con il vantaggio dalla propria la Fiorentina può fare la sua partita sfruttando gli spazi. Rischia poco la Fiorentina che non solo chiude in vantaggio il primo tempo, ma a inizio ripresa raddoppia su calcio di rigore, che Mandragora si procura e realizza. Solo sette minuti e la partita si riapre per un fallo in area di Pongracic, dopo un brutto pallone perso a centrocampo da Fagioli. Delaurier-Chaubet non sbaglia e dà la carica ai suoi. Solo il miglior De Gea su Vuklisevic ed Edmilson permette di mantenere il risultato.

Ritorno al Franchi il 17 di aprile: non ci saranno Moreno, Zaniolo e Dodò, diffidati ed ammoniti.