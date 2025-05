Quinto anno consecutivo in maglia Savino Del Bene per Ekaterina Antropova

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Savino Del Bene, resta una colonna. Firma Ekaterina Antropova, una delle protagoniste dell’ultimo campionato.

La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare che anche nella prossima stagione sportiva Ekaterina Antropova farà parte del roster della prima squadra. Arrivata a Scandicci nel 2021, Antropova si appresta a vivere la sua quinta stagione consecutiva con la maglia della Savino Del Bene Volley, confermandosi una colonna portante del progetto tecnico del club.

Nel corso degli anni, Kate ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dei primi trofei della storia della società – la Challenge Cup e la Cev Cup – così come nel raggiungimento di traguardi mai toccati prima: dalla storica prima finale scudetto della serie A1 (stagione 2023-2024), fino alla recente medaglia d’argento in Cev Champions League, ottenuta al termine della stagione 2024-2025.

Il contributo di Ekaterina è stato determinante anche dal punto di vista statistico. Nell’ultima stagione ha disputato 30 partite in serie A1, mettendo a referto 703 punti, 78 ace e 67 muri vincenti. In Coppa Italia ha giocato 2 gare, realizzando 55 punti, con 2 ace e 4 muri vincenti. Nella massima competizione continentale, la Cev Champions League, ha totalizzato 152 punti, 19 ace e 19 muri vincenti in 9 partite giocate.

Antropova ha commentato così il prolungamento del suo rapporto con la Savino Del Bene Volley: “Sono felicissima di poter finalmente comunicare la bellissima notizia. In tantissimi mi avevate chiesto se sarei rimasta a Scandicci e adesso posso confermare che la prossima stagione farò ancora fare parte del gruppo della Savino Del Bene Volley. Un altro anno insieme! Spero che questa notizia vi rallegri in questi giorni. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi al palazzetto. Vi aspetto numerosi per sostenere ancora la Savino Del Bene Volley”.

La carriera

Nata in Islanda il 19 marzo del 2003, Ekaterina Antropova si è trasferita in Russia dopo pochi mesi dalla nascita. Giovanissima è poi approdata in Italia, dove è stata tesserata nelle fila del Volley Academy Sassuolo, società nella quale è rimasta per tre stagioni. Con la formazione emiliana ha affrontato due annate in serie C, prima di fare il suo debutto in Serie A2 nel campionato 2020-2021.

In quella stagione, al suo primo anno nel campionato cadetto, Antropova ha realizzato 700 punti, dimostrando tutto il suo potenziale e confermando di essere pronta per il grande salto nella massima serie. Il debutto in serie A1 è arrivato nella stagione 2021-2022, quando Ekaterina ha vestito per la prima volta la maglia della Savino Del Bene Volley.

Nella sua stagione d’esordio in Toscana ha subito lasciato il segno, contribuendo alla conquista della Challenge Cup 2022. L’anno successivo ha proseguito il suo percorso di crescita, vincendo la Cev Cup 2023 e confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale.

La stagione 2023-2024 ha rappresentato una nuova tappa importante nella sua carriera: Antropova ha fatto il suo esordio in Cev Champions League, ha aiutato la squadra a tornare tra le Final Four di Coppa Italia e ha giocato un ruolo chiave nel raggiungimento della prima Finale Scudetto della storia del club.

Nella stagione 2024-2025, la quarta consecutiva con la maglia della Savino Del Bene Volley, Ekaterina ha continuato a essere uno dei punti di riferimento assoluti della squadra. A livello di club ha conquistato una storica medaglia d’argento in Cev Champions League, arrendendosi solo nella finalissima della massima competizione europea per club.

Parallelamente, ha vissuto momenti indimenticabili anche con la maglia azzurra. Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana nell’agosto 2023, ha disputato con la nazionale i campionati europei 2023, chiusi con un quarto posto, e successivamente ha preso parte ai Giochi olimpici di Parigi 2024, dove ha contribuito in modo decisivo alla conquista della medaglia d’oro.