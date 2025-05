Raffaele Palladino fra l’Udinese e il futuro della Fiorentina: “Da lunedì parleremo di conferme e mercato”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina, Udinese nel mirino per l’ultima giornata di campionato ma uno sguardo anche al futuro prossimo.

A parlarne è il tecnico, Raffaele Palladino.

“Sono tante le motivazioni in vista della partita di Udine, perché abbiamo degli obiettivi ancora aperti – dice il tecnico – Con un passo falso della Lazio, possiamo raggiungere l’Europa, la Conference League. È importante per noi anche evitare i sedicesimi di Coppa Italia nella prossima stagione, motivo per il quale domenica faremo di tutto per vincere. Capisco il rammarico dei tifosi, io stesso mi immedesimo in loro. Anche noi non siamo pienamente soddisfatti. Potevamo fare qualcosa di straordinario con il raggiunto di un sogno come la qualificazione alla Champions League, lo sappiamo e ne soffriamo. È importante per noi e peri tifosi della Fiorentina però anche che venga apprezzato il percorso di crescita che abbiamo fatto. Ci sono sicuramente cose da migliorare, ma ci sono anche tante cose positive da valutare e sfruttare insieme”.

“Invito i tifosi – l’appello per i supporter del Franchi – credere nel nostro percorso. Non è tutto da buttare, questa stagione ci ha lasciato tanto, molto ai ragazzi e moltissimo anche al mio staff. Adesso sta a me far ricredere i tifosi, per me sarà un ulteriore stimolo. Sto bene a Firenze ed il mio obiettivo è portare la Fiorentina più in alto possibile”.

In ottica futuro, invece, “il confronto tra me e la società – dice – c’è sempre stato e sempre ci sarà, nel bene e nel male. La società è sempre stata presente e non posso che ringraziare di cuore proprietà e dirigenza”.

La prima parola è per Kean: “Con tanti ragazzi ho un rapporto di stima e fiducia. Sono affezionato a tutti loro e con tanti di loro c’è un rapporto che va al di là del calco. Con Moise è successo proprio così, lui è un ragazzo genuino. Gl auguro tanta felicità e amore. A Firenze Moise ha trovato tanto amore”. Comunque di mercato e prestiti “ne parlerò lunedì con la società – dice Palladino – Sarà importante costruire sull’ossatura che abbiamo creato in questi mesi”. Una parola anche per Bove: “Lo ringrazio a nome di tutti. Edoardo è stato il nostro uomo in più, un supporto a livello mentale per tutti. Il suo futuro lo deciderà insieme alla società”.

L’insegnamento che Palladino ha tratto dalla stagione? “Sicuramente quello di non avere solo un sistema di gioco – spiega – Quest’anno ho imparato ad utilizzare, insieme ai ragazzi. quattro/cinque sistemi di gioco e questo è stato per noi un valore aggiunto”.