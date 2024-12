Ragazza fiorentina di 21 anni accoltellata dall’ex in un negozio di Oslo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È stata aggredita in un negozio di Oslo, capitale della Norvegia, e tutto conduce al suo ex fidanzato, un norvegese di origini indiane di 24 anni.

Non è in pericolo di vita ma in prognosi riservata e in coma indotto la studentessa fiorentina di 21 anni Martina Voce, dopo l’aggressione di venerdì 20 dicembre. Anche l’aggressore, con cui la relazione si era interrotta da qualche tempo, sarebbe rimasto ferito e si trova in stato di fermo all’ospedale della capitale norvegese.

La giovane studentessa, oltre a studiare, lavora in un negozio italiano a Oslo, lo stesso dove è stata aggredita con una coltellata diretta alla carotide. Tre colleghi, due uomini e una donna, hanno cercato di fermarlo e hanno contribuito al successivo fermo di Mohit Kumar Verma, di tre anni più grande della giovane fiorentina.