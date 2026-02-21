Rapinano e minacciano due turisti in centro a Firenze: uno in manette

FIRENZE – Agguato nel cuore della notte in via Palazzuolo a Firenze, dove due giovani turisti sono finiti nel mirino di una banda di rapinatori. La Polizia di Stato è intervenuta seguito di un furto con strappo degenerato in minaccia, riuscendo a catturare uno dei responsabili.

Le vittime, due cittadini statunitensi di 21 anni, stavano rientrando verso la propria abitazione quando sono stati avvicinati da tre soggetti. Il copione è quello tristemente noto alle cronache della zona: il gruppo ha prima tentato di agganciare i due giovani offrendo loro della droga. Al secco rifiuto dei turisti, i tre sono passati alle maniere forti, avventandosi sui ventunenni e strappando con violenza le catenine d’oro che portavano al collo.

Le volanti di via Zara, allertate immediatamente, sono giunte sul posto in pochi minuti setacciando le vie limitrofe. La rapidità dell’intervento ha permesso di intercettare e bloccare uno dei presunti autori, un giovane di 20 anni già noto alle forze dell’ordine.

Mentre i complici sono riusciti a dileguarsi tra i vicoli del centro, il ventenne è stato identificato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto direttamente nella casa circondariale di Sollicciano. Le indagini proseguono ora per risalire all’identità degli altri due componenti della banda, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadina.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle strade a ridosso della stazione di Santa Maria Novella.