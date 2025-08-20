Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapine in serie in centro storico a Firenze, presi tre minorenni: sono accusati di almeno 4 colpi.

I carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno tratto in arresto tre minori (un cittadino romeno e due italiani, tutti di 16 anni) ritenuti responsabili di alcune rapine commesse nel centro storico di Firenze nelle precedenti 48 ore.

Nello specifico, nella tarda serata di lunedì (18 agosto) due turisti francesi hanno riferito di essere stati aggrediti da tre soggetti, che spruzzavano contro spray urticante e colpivano uno dei due con un coccio di bottiglia, sottraendo loro un telefono.

Iniziate subito le indagini, attraverso la visione delle telecamere del sistema di videosicurezza urbana, i tre minori sono stati individuati e raggiunti da una pattuglia che, perquisitili, li ha trovati in possesso di un coltello, uno spray al peperoncino e 215 euro in contanti.

Inoltre, nell’occasione è stato trovato il telefono sottratto alla coppia di turisti, con lo schermo intriso di sangue e nella cui cover era custodita un documento intestato al proprietario. Le indagini sono state a quel punto estese e i tre minori sono stati individuati quali verosimili responsabili anche di ulteriori tre rapine, commesse sempre nelle vie del centro storico la notte precedente.

Per tutto quanto sopra i tre sono stati tratti in arresto e posti a disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, che ha disposto per loro la traduzione al centro di Prima accoglienza dell’istituto penitenziario minorile di Firenze.