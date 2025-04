Ricerche a lieto fine per una donna dispersa in una zona impervia a Sesto Fiorentino

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ricerche a lieto fine per una donna che si era dispersa in una zona impervia durante un’escursione nelle colline di Sesto Fiorentino.

Si è concluso nella seconda parte di questa mattina (7 aprile) l’intervento per le richerche della donna dispersa effettuato dal personale del comando dei vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale per le ricerche di una donna che durante una escursione si è allontanata dai familiari facendo perdere le tracce nel comune di Sesto Fiorentino in piazzale Leonardo da Vinci.

Le ricerche

Attivato immediatamente il piano di ricerche della donna dispersa con l’invio delle squadre di terra e i reparti specialistici come il Nucleo Sapr (droni), i cinofili e il personale Tas che ha coordinato con il funzionario le ricerche. È stato in particolare utlizzato un drone con termocamera e con lifeseeker un dispositivo per emulare una cella telefonica che permette di restringere l’area di ricerca.

Sul posto è intervenuto personale del volontariato attivato dal piano prefettizio.

Alla donna dispersa in zona impervia e in collegamento telefonico con il personale della sala operativa dei vigili del fuoco sono stati fatti effettuare una serie di passaggi per individuare la posizione senza successo, a causa di un vecchio telefono Gsm. È stato richiesto l’intervento di un elicottero della Marina Militare che giunto sul posto ha effettuato una serie di passaggi per restringere il campo di ricerca.

Il ritrovamento

Questa mattina (7 aprile), un uomo ha segnalato la presenza di una donna in una zona boschiva e sul posto sono stati inviati i carabinieri e i vigili del fuoco con le squadre dei cinofili. Successivamente è stato richiesto l’intervento di Drago 70 del reparto volo di Cecina che ha recuperato la donna e trasferita in zona sicura per l’affidamento al personale sanitario.