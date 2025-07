Riconosciuto responsabile di cinque colpi in 20 giorni finisce in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Cinque colpi in venti giorni, in carcere un 55enne. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare la Squadra Mobile di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo episodio risalirebbe al 12 marzo, quando l’uomo, travisato con un passamontagna e minacciando di avere una pistola nascosta in una borsa, si sarebbe fatto consegnare circa 700 euro all’interno dell’ufficio postale di via Torcicoda. Una settimana dopo, il 19 marzo, avrebbe rapinato un negozio di abbigliamento in via Giovanni Antonio Dosio, portando via 500 euro e un orologio. Il giorno successivo, con il volto coperto, avrebbe sottratto 1300 euro dalla cassa di una tabaccheria in via Luca Signorelli, approfittando della distrazione del titolare. Il 24 marzo avrebbe tentato un’altra rapina, armato di coltello, in una tabaccheria di via Sant’Angelo, ma l’azione non è andata a buon fine grazie alla reazione dei gestori. L’ultimo colpo, il 5 aprile, ai danni di un parrucchiere in via Bonaventura Berlinghieri: in quell’occasione, nascosto da un berretto e con il collo del maglione alzato, si sarebbe impossessato di 500 euro, mostrando anche un coltello mentre fuggiva.

Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, hanno permesso di individuare il presunto autore attraverso un’attenta analisi dei soggetti controllati in quei giorni nelle aree interessate, riscontrando elementi comuni come abbigliamento, orari e conoscenza della zona.

Fondamentale è stato anche l’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza e la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in via Segantini, dove sono stati sequestrati indumenti e accessori riconducibili ai fatti, compresi coltelli e il passamontagna utilizzato in più occasioni. Il sospettato è stato infine rintracciato a Lastra a Signa.