Ruba il cellulare a un passeggero sulla tramvia, ma è un agente di polizia municipale: arrestato

Il ladro ha tentato la fuga ma è stato fermato grazie all'intervento dei carabinieri. Attenderà il giudizio in carcere a Sollicciano

REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE – Momenti concitati domenica sera (24 agosto) a Firenze a bordo della tramvia linea T2, tra le fermate di via Alamanni e viale Fratelli Rosselli, dove un uomo ha sfilato il cellulare a un passeggero che si è rivelato essere un agente della polizia municipale in borghese.

Il ladro, un 27enne peruviano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e traffico di droga, è stato arrestato per rapina aggravata.

Secondo la ricostruzione, poco prima delle 19 il giovane, approfittando della ressa all’interno del convoglio, avrebbe sottratto un iPhone dalla tasca dell’agente, cercando di nascondere il gesto con una felpa. Il poliziotto si è accorto immediatamente del furto e, dopo essersi qualificato mostrando il tesserino, ha chiesto la restituzione del telefono. A quel punto il 27enne avrebbe reagito spintonandolo e tentando la fuga alla fermata Rosselli.

Ne è nato un inseguimento lungo via Toselli, concluso con il fermo del ladro grazie anche all’intervento dei carabinieri.

L’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto per l’uomo la misura cautelare della detenzione nel carcere di Sollicciano.

© Riproduzione riservata

