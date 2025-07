Sarà Roberto Vannacci il responsabile per la Lega verso le elezioni regionali

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Sarà il generale Roberto Vannacci il responsabile per la Lega delle elezioni regionali in Toscana. A scegliere il ruolo il segretario federale Matteo Salvini.

“Esprimo grande soddisfazione in merito alla nomina dell’europarlamentare e generale Roberto Vannacci a responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana – dice Claudiu Stanasel vicepresidente uscente del consiglio comunale di Prato, capogruppo della Lega e consigliere nazionale del Mondo al Contrario – in vista delle prossime elezioni regionali. Una scelta che conferma la volontà del partito e del segretario federale Matteo Salvini di puntare su competenza, visione concreta e radicamento sul territorio”.

“Il Generale Vannacci, forte di un’esperienza di alto livello alla guida di reparti speciali riconosciuta a livello internazionale, rappresenta per la Toscana una leadership autorevole e determinata. Il suo ruolo sarà decisivo per rafforzare il centrodestra, portando avanti una strategia chiara e pragmatica, capace di rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini. La Lega, grazie a una presenza rinnovata e coraggiosa come quella di Vannacci, sta vivendo una nuova fase di crescita: a livello nazionale e regionale registriamo un rinnovato slancio, una ritrovata fiducia degli elettori e una crescente attenzione politica e mediatica. È la prova concreta che il nostro messaggio non solo arriva, ma è ascoltato, apprezzato e condiviso. In Toscana la Lega giocherà un ruolo da protagonista. Siamo forza di governo nei territori e ambiamo a esserlo anche a livello regionale, costruendo una proposta solida, concreta e radicata nei bisogni reali delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali”.

“Siamo pronti a guidare un progetto vincente, basato su obiettivi chiari: crescita economica, sicurezza, efficienza nei servizi e sviluppo infrastrutturale – conclude Stanasel – Un percorso condiviso che unirà le migliori energie del territorio per garantire a questa Regione una rappresentanza forte, capace e autorevole.”