L’illusione dura 5 minuti: la Fiorentina passa, poi si fa travolgere dal Sassuolo

REGGIO EMILIA – Un’altra giornata da dimenticare. La Fiorentina cade rovinosamente al Mapei Stadium, trafitta da un Sassuolo cinico e trascinato da un super Volpato. Finisce 3-1 per i neroverdi, un risultato che condanna i viola a restare sul fondo della classifica. La squadra di Vanoli paga a caro prezzo le incertezze difensive e una prestazione da incubo di De Gea.

L’avvio illude. I viola partono forte e al 6′ sbloccano la gara. Muric travolge Parisi in uscita: è rigore netto. Sul dischetto, però, va in scena un siparietto nervoso: Kean e Mandragora discutono animatamente per calciare. Serve l’intervento di capitan Ranieri per allontanare la punta. Mandragora non sbaglia e firma lo 0-1, ma Kean resta in disparte e non festeggia con i compagni. Un segnale di nervosismo evidente.

La gioia dura pochissimo. Al 13′ Volpato pareggia i conti. L’esterno rientra e calcia potente, ma De Gea si fa sorprendere colpevolmente. È 1-1. La Fiorentina accusa il colpo. Pinamonti grazia i viola sbagliando un gol fatto, ma il raddoppio è solo rimandato. Arriva nel momento peggiore, in pieno recupero del primo tempo. Su azione d’angolo, De Gea resta immobile tra i pali e Muharemovic insacca di testa il 2-1. Si va al riposo con i padroni di casa avanti.

Nella ripresa Vanoli prova a scuotere i suoi inserendo Ndour. Non funziona. Il Sassuolo perde Pinamonti per infortunio ma resta pericoloso. Volpato si vede annullare un gran gol per fallo in attacco, episodio che costa l’espulsione a Fabio Grosso per proteste. Poco dopo, però, la gara si chiude. Al 65′ ancora Volpato inventa un corridoio geniale per l’inserimento di Koné: piatto sul primo palo e 3-1.

Vanoli tenta il tutto per tutto. Entrano Piccoli, Viti, Fortini e Kouame. La squadra si sbilancia, concedendo praterie. Cheddira colpisce un palo esterno in contropiede. L’assalto finale dei viola è confuso e sterile: solo cross preda di un attento Muric. Al triplice fischio è festa Sassuolo. Per la Fiorentina, la crisi è ufficialmente aperta.

Il tabellino

Sassuolo – Fiorentina 3-1

SASSUOLO (4-3-3)

: Muric; Walukiewicz (79′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (79′ Pierini), Pinamonti (54′ Cheddira), Laurienté (54′ Fadera). All. Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri (63′ Viti); Dodo (85′ Kouame), Mandragora, Fagioli (63′ Piccoli), Sohm (46′ Ndour), Parisi (63′ Fortini); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

RETI: 9′ Mandragora (F), 14′ Volpato (S), 45’+1′ Muharemovic (S) , 64′ Kone (S)..

NOTE: Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S), Viti (F). Espulsioni: Grosso (S).