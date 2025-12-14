Savino Del Bene Volley nella storia: è in finale del mondiale per club

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Dentil Praia Clube 3-0 (25-23, 26-24, 25-19)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 7, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 20, Weitzel 4. All.: Gaspari.

DENTIL PRAIA CLUBE: Natinha (L1), Macris, Fingall 17, Adenizia 7, Gabi n.e., Juliana, Koleva 3, Michelle 2, Caffrey 16, Monique n.e., Priscilla n.e., Suelen (L2), Milka 5, Milla Christine. All.: Rui Moreira.

ARBITRI: Hector Ortiz – Dobromir Dobrev

SAN PAOLO DEL BRASILE – La Savino Del Bene Volley continua il suo percorso perfetto al mondiale per club FIVB e conquista l’accesso alla finale grazie al successo per 3-0 sulle brasiliane del Dentil Praia Clube, campionesse del Sud America. Per la formazione di coach Gaspari si tratta della quarta vittoria consecutiva nella competizione, tutte imposizioni ottenute con il punteggio di 3-0, per un cammino netto che parla di 4 successi, 12 set vinti e nessuno perso.

Per la Savino Del Bene Volley è il diciottesimo successo stagionale (su venti partite giocate) e il nono consecutivo considerando serie A1, Cev Champions League e mondiale per club.

Nel primo set l’avvio è stato equilibrato, con la Savino Del Bene Volley che ha trovato continuità in attacco con Antropova e Bosetti e ha chiuso il parziale 25-23 grazie all’errore offensivo di Michelle.

Il secondo set è stato molto combattuto: Praia è rimasta in partita fino al 24-24, ma nel finale Scandicci è stata più lucida e si è imposta 26-24 grazie all’errore al servizio di Koleva e al muro di Graziani.

Nel terzo parziale la squadra di Gaspari è partita forte (4-1), ha respinto il tentativo di rimonta di Praia e ha chiuso il match 25-19, completando il successo per 3-0.

A livello individuale spiccano i 20 punti di Antropova, top scorer dell’incontro, seguita dai 16 punti di Skinner. Buono anche il contributo di Fingall (17) e Caffrey (16) per il Praia Clube. Sul piano di squadra, la Savino Del Bene Volley chiude con 49% di efficienza in attacco, 59% di ricezione positiva, 10 muri vincenti e 3 ace, mostrando solidità in tutti i fondamentali.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo oggi per la finale del mondiale per club Fivb, sempre nella Mercado Livre Arena Pacaembu. La sfida è in programma alle 16,30 locali (le 20,30 in Italia) con l’altra italiana, Conegliano.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Come dico sempre, non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutti davano per favorite noi e Conegliano e, per il momento, i risultati stanno dicendo questo, ma noi siamo una squadra con esperienza, ma che allo stesso tempo ha giocatrici alla prima esperienza su questi palcoscenici. Giocare in un palazzetto così caldo, in tutti i sensi, perché oggi il campo era veramente torrido, e contro una squadra che sa giocare molto bene a pallavolo non era semplice. Siamo stati molto bravi a non perderci nei momenti in cui Praia riusciva a rientrare. Abbiamo giocato una grande partita, leggermente sporcata da alcune sbavature nel corso dei set. Non siamo riusciti a essere costanti per tutto il tempo, ma portarla a casa in tre set, anche oggi, con un pubblico incredibile, per me non era scontato. Raggiungere un’altra finale non è banale. Come ho detto alle ragazze, non siamo venuti qui per fare una vacanza in Brasile, ma per cercare di portare a casa un trofeo che sarebbe incredibile, soprattutto pensando allo scorso anno, quando abbiamo iniziato il percorso di Champions: penso che nessuno ci avrebbe creduto. Ora dobbiamo recuperare le energie, perché la partita ci ha spremuto sia dal punto di vista mentale che fisico. Ho visto che a fine partita le ragazze festeggiare senza eccessi e questo mi ha fatto molto piacere, perché arrivare in finale è un grande traguardo, ma il nostro obiettivo è un altro. Sono molto contento per me, per lo staff, per le ragazze e per la società, perché non si sa quando si potrà riaffrontare un altro mondiale per club. Testa bassa e si torna a lavorare per una finale storica”.