Scene da film per i furti alle gioiellerie in due centri commerciali in provincia di Firenze

Commando in azione nella notte a Calenzano e ai Gigli: in un caso si sono calati dall'alto, in un altro sono entrati con un'auto ariete

Centro commerciale I Gigli
Il Centro commerciale I Gigli (foto I Gigli)
CAMPI BISENZIO – Una notte di furti studiati nei minimi dettagli ha colpito due tra i più importanti centri commerciali dell’area fiorentina. Tra le 3 e le 4,30 del mattino, due gioiellerie sono state svaligiate con modalità operative differenti ma altrettanto spettacolari, mettendo in scacco i sistemi di sicurezza e attivando un’immediata caccia all’uomo da parte dei carabinieri.

La prima incursione è avvenuta intorno alle 3 al centro commerciale Iper Tosano di Calenzano. I malviventi sono riusciti a penetrare nella gioielleria Sarni follie d’oro seguendo una via d’accesso insolita: dopo essere saliti sul tetto o nelle intercapedini della struttura, hanno rimosso i pannelli di copertura del soffitto calandosi all’interno del negozio. Una volta dentro, hanno fatto man bassa di monili in oro, dileguandosi prima che l’allarme potesse bloccare le vie di fuga.

Poco più di un’ora dopo, verso le 4,30, la banda (o una seconda squadra di criminali, lo chiariranno le indagini) ha colpito il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. In questo caso la tecnica è stata decisamente più violenta: gli ignoti hanno utilizzato un’autovettura come ariete per sfondare la porta d’ingresso del complesso e raggiungere la gioielleria Stroili. Dopo aver infranto le vetrine, i ladri si sono impossessati di numerosi preziosi prima di abbandonare il veicolo e fuggire, probabilmente a bordo di un secondo mezzo pulito.

In entrambi i casi, il bottino e l’entità dei danni sono ancora in fase di quantificazione, ma si preannunciano ingenti. I carabinieri del comando provinciale hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza di entrambi i centri e dei varchi autostradali limitrofi per identificare i responsabili di questa doppia offensiva.

