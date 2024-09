Scomparso 80enne a Borgo San Lorenzo: si cerca nel bosco vicino casa

BORGO SAN LORENZO – È uscito di casa per recarsi nel proprio orto senza più tornare. Sono ancora in corso le ricerce dell’80enne scomparso domenica 28 settembre a Ronta, nel Comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze: a darne l’allarme la figlia, che non vedendolo tornare si è recata alla stazione dei carabinieri per la segnalazione dalla quale è partita la ricerca: nell’orto è stata trovata l’auto e il sacco con il pranzo.

L’uomo abitualmente si recava anche nel bosco vicino per la ricerca di funghi, che risulta molto impervio per la forte pendenza: i vigili del fuoco hanno attivato immediatamente la squadra di terra che ha fatto una ricognizione su questa zona.

E’ stata inviata l’unità di comando locale, con il personale specializzato, per la pianificazione e la gestione delle squadre di ricerca ed in funzionario per il coordinamento. Sono stati attivati fin da subito il nucleo cinofili e il nucleo Dedalo e il nucleo Sapr dei vigili del fuoco (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) che hanno effettuato il sorvolo della zona con una termocamera montata sul drone.

E’ previsto a breve il sorvolo dell’elicottero Drago. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e il personale volontario del soccorso alpino.

(Notizia in aggiornamento)