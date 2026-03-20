Scoperto a rubare nell’auto reagisce aggredendo il proprietario: arrestato

FIRENZE – Un tentativo di furto si è trasformato in un pomeriggio di tensione in via Reginaldo Giuliani, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la sua vittima nel tentativo di fuggire.

ç’episodio è avvenuto all’interno del parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile, la vittima aveva lasciato in sosta il proprio carro attrezzi; al suo ritorno, ha trovato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare all’interno della cabina. Vistosi scoperto, il malvivente si è dato alla fuga, abbandonando durante la corsa un marsupio appena sottratto, ma è stato prontamente inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo.

Nel disperato tentativo di assicurarsi l’impunità, il fuggitivo ha reagito con estrema aggressività, colpendo la vittima con pugni e graffi. Nonostante la colluttazione e i ripetuti tentativi di divincolarsi, il proprietario del veicolo è riuscito a trattenere l’aggressore fino all’arrivo della pattuglia, supportato anche dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

I successivi accertamenti hanno aggravato la posizione dell’uomo, un cittadino marocchino di 42 anni: la perquisizione ha infatti permesso di rinvenire una carta di credito risultata rubata lo scorso ottobre nel centro cittadino. Sebbene la vittima presentasse evidenti segni dell’aggressione, non è stato necessario l’intervento del personale medico.

L’arrestato è comparso davanti all’autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 42enne la misura cautelare in carcere.