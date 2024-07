Seconda tranche di lavori per Publiacqua sulla via Bolognese a Firenze: disagi in vista

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Partono il 29 luglio i nuovi lavori su via Bolognese a Firenze, disagi in vista per una parte della città e per i pendolari dal Mugello.

Interessato questa volta il tratto compreso tra il civico 102 B e l’incrocio con via di Montughi, escluso. Via Bolognese è uno degli assi viari principali del Comune di Firenze, ma strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello tutte le mattine si dirigono verso il capoluogo, e sarà interdetta in occasione di questi interventi al traffico veicolare, eccetto i mezzi pubblici.

Il rinnovo completo dell’acquedotto di via Bolognese, già avviato l’estate scorsa con la realizzazione dei primi due stralci, è tra quelli finanziati dal Pnrr e Publiacqua, di concerto con il Comune di Firenze, ha individuato i mesi estivi come quelli più adatti per un lavoro così importante, ma anche impattante sulla viabilità, proprio per la chiusura delle scuole e quindi un minor disagio per i cittadini. L’intervento, lo ricordiamo, interessa una direttrice dell’acquedotto troppo spesso soggetta a rotture con l’obiettivo quindi non solo di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona ma anche di preservare la risorsa ed evitare i disagi alla viabilità, e quindi ai cittadini, che si creano ogni qualvolta si verificano guasti i guasti improvvisi in via Bolognese.

I numeri dell’intervento

Il secondo intervento di questa estate su via Bolognese avrà inizio, come detto, il 29 luglio con le propedeutiche opere di cantierizzazione.

Il cantiere interesserà il tratto di via Bolognese dal civico 102 B (poco dopo il distributore IP in direzione Mugello) e l’incrocio con via di Montughi, escluso quest’ultimo poiché interessato dai lavori della prima fase, realizzati dall’1 al 16 luglio.

Il lavoro sarà organizzato su tre turni continuativi che vedranno il cantiere attivo sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

Il rinnovo della rete idrica di adduzione (Dn 300) e distribuzione (Dn 100) di via Bolognese è parte della missione 4.2 del Pnrr che prevede interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 10 settembre.

Viabilità alternativa

Considerata la carreggiata ristretta del tratto di via Bolognese interessato dai lavori a differenza degli interventi precedenti non sarà possibile mantenere la strada aperta al traffico neppure a senso unico alternato.

Di seguito i provvedimenti di viabilità: via Bolognese (da intersezione via Salviati ad intersezione Largo Fanciullacci) – divieto di transito a tutti i veicoli (esclusi frontisti, mezzi di soccorso e Polizia e veicoli in uscita/ingresso da passi carrabili non sospesi, veicoli diretti in via di Careggi e in uscita da via della Pietra; istituzione di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (esclusi mezzi di soccorso e polizia); via Bolognese (da intersezione via di Montughi ad intersezione con Largo Fanciullacci; cantiere posto da 20 metri dopo l’intersezione con via di Montughi al civico 102) – strada interrotta all’altezza del cantiere con divieto di transito di tutti i veicoli (esclusi mezzi di soccorso e Polizia e veicoli in uscita/ingresso da passi carrabili non sospesi); divieto di sosta da intersezione con via di Montughi al civico 102; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato dall’intervento; limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento.

Via della Pietra (all’intersezione con via Bolognese) – istituzione direzione obbligatoria a sinistra (provenendo da via del Poggiolino); limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento; vicolo di San Marco Vecchioo (all’intersezione con via Bolognese) – istituzione direzione obbligatoria a destra (provenendo dal numero civico 40); via di Montughi (all’intersezione con via Bolognese) – istituzione direzione obbligatoria a sinistra.

Questa la viabilità alternativa consigliata: in ingresso a Firenze per i veicoli privati provenienti da nord e che transitano su via Bolognese in direzione del capoluogo sarà possibile: deviare su via Salviati (divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiori a 7,5 tonnellate), immettendosi quindi su via Faentina all’altezza del Ponte alla Badia. In uscita da Firenze per i veicoli privati provenienti dal capoluogo e che transitano su via Bolognese in direzione del Mugello, sarà possibile: da Le Cure prendere via Faentina e raggiungere via Bolognese attraverso la salita di via Salviati.

Gli interventi già realizzati

L’intervento di rinnovo della rete idrica di via Bolognese è iniziato nell’estate 2023 con la posa delle nuove condotte idriche di adduzione (Dn 300) e di distribuzione (Dn 100) con il primo stralcio, che ha interessato il tratto dal civico 98 al civico 102b (compreso), ed il secondo stralcio, che ha invece interessato, via Bolognese dal civico 37 rosso al civico 147.

Dall’1 al 16 luglio scorsi, sono state sostituite le tubazioni che corrono nel tratto di via Bolognese compreso tra via della Pietra e via di Montughi.

