Sede di Futuro Nazionale a Firenze, la Cgil insorge: “Offende la storia antifascista della città”

FIRENZE – “Esprimiamo forte preoccupazione ed indignazione per la prossima apertura della sede provinciale di Futuro Nazionale in piazza Tanucci“. È dura la reazione della Cgil all’annuncio fatto dal nuovo partito del generale Roberto Vannacci.

“Un partito xenofobo alleato dell’estrema destra europea, che propaganda idee retrograde, discriminatorie e di odio in particolare verso le diversità, a partire dai disabili, la razza e il genere e tenta di riportare la nostra società verso i tempi bui della nostra storia – dice la nota del sindacato – Un partito che ha in disprezzo i valori fondanti della nostra Costituzione, dei Diritti e della nostra Democrazia con proposte provocatorie e divisive, antitetiche a qualunque forma di solidarietà e di coesione delle nostre comunità. Questo insediamento offende inoltre, a nostro avviso, la storia antifascista del nostro quartiere e delle nostre vie che hanno visto le partigiane e i partigiani e semplici cittadini lottare in prima fila per liberare la nostra città dall’occupazione nazifascista”.

“Come Cgil e Lega Spi Cgil del Quartiere 5 – prosegue – condividiamo la scelta delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano ogni giorno in questa zona di esprimere il proprio dissenso con le forme democratiche e pacifiche che ci contraddistinguono e ci uniscono tutte e tutti. Confermiamo la volontà di organizzare nei prossimi giorni una manifestazione che unisca la società civile, tutte le forze democratiche e pacifiste per manifestare con fermezza la nostra contrarietà e per rendere chiaro a tutti ancora una volta che Firenze è e resterà sempre antifascista”.