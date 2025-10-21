Sequestra e tenta di uccidere la compagna: arrestato un uomo di 51 anni a Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Tentato omicidio e sequestro di persona: sono queste le accuse a un 51enne italiano trovato a bordo di un furgone con la compagna in fin di vita.

I carabinieri della compagnia di Scandicci nella tarda serata di ieri hanno arrestato un 51enne italiano, ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere, dopo averla sequestrata, un’italiana classe 1984, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale.

I carabinieri, venivano allertati da un passante che in via delle Fonti aveva notato un furgone di grosse dimensioni con una persona a bordo, dagli atteggiamenti sospetti. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma, hanno individuato il mezzo segnalato trovando nell’abitacolo l’uomo, in stato di agitazione, con accanto un cumulo di coperte.

I carabinieri, insospettiti, approfondivano il controllo rinvenendo sotto le coperte la donna, tramortita con evidenti ferite alla testa. Immediatamente è stato allertato personale del 118 che ha preso in cura la donna, che presentava diverse ferite sul volto, la stessa trasportata all’ospedale di Careggi non è in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di tentato omicidio e sequestro di persona, e condotto al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida, prevista per i prossimi giorni.