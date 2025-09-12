26.7 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Sesto Fiorentino, giovane travolta da un’auto: è grave a Careggi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Signa, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

REDAZIONE
Sesto Fiorentino, giovane travolta da un’auto: è grave a Careggi
SESTO FIORENTINO – Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte di oggi (12 settembre) in via Gramsci, all’altezza del civico 560. Un’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito una donna di 29 anni che stava attraversando la strada.

L’impatto è stato violentissimo. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove è ricoverata in codice rosso e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Signa, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, i cui esiti sono ancora in corso di verifica.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e determinare le circostanze precise dell’investimento.

