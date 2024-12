Sesto Fiorentino in ansia per la scomparsa di una donna di 90 anni

Secondo le ricostruzioni, la donna si trovava con un familiare al bar Fani di Sesto Fiorentino. Successivamente, si è recata presso un mercatino in via I Maggio. Intorno alle 17.30 è salita a bordo della sua Fiat Panda gialla per rientrare a casa, dirigendosi verso la frazione di Colonnata.

Maria Lucarini è una donna di bassa statura, corporatura robusta, con un’andatura claudicante e capelli bianchi corti. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu, pantaloni blu o neri, scarpe marroni e un foulard colorato.

Le ricerche, coordinate dai carabinieri di Sesto Fiorentino, sono in corso. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112.